ООН даст оценку событиям в Буче на основе итогов расследования

В выходные в СМИ распространились видеозаписи и фотографии с лежащими на дорогах в Буче погибшими людьми. В Минобороны РФ назвали этот ролик «провокацией».

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».



