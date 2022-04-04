ООН даст оценку событиям в Буче на основе итогов расследования

Организация объединенных наций (ООН) даст свою оценку событиям в украинском городе Буча по итогам расследования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офис генсека.

«Фейки и подлоги»: Россия требует от ООН расследовать события в Буче

В выходные в СМИ распространились видеозаписи и фотографии с лежащими на дорогах в Буче погибшими людьми. В Минобороны РФ назвали этот ролик «провокацией».

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
ТЕГИ:ООН
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