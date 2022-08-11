Госдеп: РФ несет полную ответственность за возможные риски на ЗАЭС

Россия несет полную ответственность за возможные риски на Запорожской атомной станции. Такое заявление сделали в Госдепартаменте.

В последние дни участились удары и боевые действия вокруг атомной электростанции.

Ранее в Госдепартаменте США поддержали идею создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:УкраинаСША
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