Украина призвала МАГАТЭ к постоянному размещению экспертов на Запорожской АЭС
Украинские власти призвали МАГАТЭ изучить возможность размещения своих экспертов на Запорожской атомной электростанции на постоянной основе, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление на заседании СБ ООН украинского постпреда при ООН Сергея Кислицы.
По его словам, они должны оставаться там, пока «компетентные украинские власти не восстановят контроль» над АЭС.
Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия распространила в Совбезе ООН и Генассамблее снимки, доказывающие обстрелы Запорожской атомной электростанции военными Украины.
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