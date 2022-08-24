Украина призвала МАГАТЭ к постоянному размещению экспертов на Запорожской АЭС

По его словам, они должны оставаться там, пока «компетентные украинские власти не восстановят контроль» над АЭС.

Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия распространила в Совбезе ООН и Генассамблее снимки, доказывающие обстрелы Запорожской атомной электростанции военными Украины.

