Россия показала в СБ ООН снимки, подтверждающие обстрелы ЗАЭС Украиной

По словам дипломата, ситуация с ядерной безопасностью на АЭС за прошедшие две недели деградировала. Небензя отметил, что армия России не размещает на станции тяжелых вооружений и не использует объект в военных целях.

Напомним, в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили о возможности посещения экспертами организации Запорожской АЭС в Украине в ближайшие дни.

