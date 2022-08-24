Россия показала в СБ ООН снимки, подтверждающие обстрелы ЗАЭС Украиной

Россия распространила в Совбезе ООН и Генассамблее снимки, доказывающие обстрелы Запорожской атомной электростанции военными Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на постпреда России при ООН Василия Небензю.

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По словам дипломата, ситуация с ядерной безопасностью на АЭС за прошедшие две недели деградировала. Небензя отметил, что армия России не размещает на станции тяжелых вооружений и не использует объект в военных целях.

Напомним, в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили о возможности посещения экспертами организации Запорожской АЭС в Украине в ближайшие дни.

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ФОТО: РИА Новости
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