Небензя: Не исключен ввоз оружия на Украину в машинах DHL
Россия не исключает, что страны Запада завозят на Украину вооружения с помощью автомобилей компании по доставке грузов DHL, а также на машинах с медицинской символикой, сообщает телеканал «360» со ссылкой на постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензю.
По словам дипломата, из публикаций в интернете видно, что в руках ВСУ оказались «автомобили компании по доставке DHL, используемые для перевозки вооружений».
Как отметил Небензя, речь может идти о вооружении, которое «Запад столь щедро наобещал Киеву».
Также постпред заявил, что санкции, введенные против России, оборачиваются экономическим кризисом исторического масштаба. Небензя назвал ограничительные меры незаконными.
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