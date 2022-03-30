Небензя: Не исключен ввоз оружия на Украину в машинах DHL

По словам дипломата, из публикаций в интернете видно, что в руках ВСУ оказались «автомобили компании по доставке DHL, используемые для перевозки вооружений».

Как отметил Небензя, речь может идти о вооружении, которое «Запад столь щедро наобещал Киеву».

Также постпред заявил, что санкции, введенные против России, оборачиваются экономическим кризисом исторического масштаба. Небензя назвал ограничительные меры незаконными.

