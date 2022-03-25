Джонсон заявил о готовности Запада перевооружить Украину

«…Можно представить, что сторонники Украины на Западе поставят столько вооружений, отправят столько инструкторов, будут оказывать такую разведывательную помощь, что это создаст своего рода сдерживающий [механизм] для воспрепятствования возможности России снова вторгнуться», — сказал глава кабмина.

Тем временем, британские власти намерены передать Украине еще 6 тысяч единиц оружия. Речь, в том числе идет о противотанковых системах.

