Джонсон заявил о готовности Запада перевооружить Украину
Страны Запада могут начать перевооружение Украины после завершения российской военной операции, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
«…Можно представить, что сторонники Украины на Западе поставят столько вооружений, отправят столько инструкторов, будут оказывать такую разведывательную помощь, что это создаст своего рода сдерживающий [механизм] для воспрепятствования возможности России снова вторгнуться», — сказал глава кабмина.
Тем временем, британские власти намерены передать Украине еще 6 тысяч единиц оружия. Речь, в том числе идет о противотанковых системах.
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