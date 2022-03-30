Небензя: Санкции приведут к кризису исторического масштаба

Cанкции, введенные против России со стороны запада, оборачиваются экономическим кризисом исторического масштаба, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензю.

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По его словам, мировому продовольственному рынку грозит серьезная «турбелентность» не из-за действий России, а из-за «санкционной истерии, которую Запад развязал в отношении России».

Как считает дипломат, при этом западные страны не подумали о населении государств так называемого глобального юга, ни о своих собственных гражданах.

Небензя назвал ограничительные меры незаконными.

Ранее постоянный представитель России при ООН заявил, что Москва решилась на проведение спецоперации на Украине только после того, как исчерпала все возможные, мирные способы разрешения конфликта в Донбассе.

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ТЕГИ:УкраинаСанкции Против РоссииВасилий Небензя
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