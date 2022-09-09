Небензя: Киев наладил поставку вооружений на черный рынок

По его словам, военное руководство Запада открыто признает, что не в состоянии отследить конечного пользователя своего оружия. «Но оно не может не знать о том, что украинские коррупционеры отладили каналы поставок получаемых от Запада вооружений на мировой черный рынок», - заявил дипломат.

Он отметил, что Запад превращает Украину в мировой хаб для нелегальных поставок вооружений. Небеня не исключил, что его в скором времени могут использовать террористы в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.

Напомним, Украина получит от США дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Они войдут в очередной пакет военной помощи США Киеву на 675 млн долларов.

