HIMARS и не только. В Пентагоне рассказали о новом пакете военной помощи Украине

В сообщении говорится, что они войдут в очередной пакет военной помощи США Киеву на 675 млн долларов, наряду с новой партей противорадиолокационных ракет HARM, четырьмя гаубицами калибра 105 мм и 36 тысячами артиллерийских снарядов.

Также в Пентагоне заявили, что Украине будут поставлены 100 бронеавтомобилей, медицинские бронеавтомобили, более пяти тысяч противотанковых систем, тысячу снарядов калибра 155 мм для дистанционного минирования, стрелковое оружие и более миллиона патронов, гранатометы и системы ночного видения.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон будет поставлять Киеву вооружение для защиты столько, «сколько потребуется», сообщает RT.