HIMARS и не только. В Пентагоне рассказали о новом пакете военной помощи Украине
Украина получит от США дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщает пресс-служба Пентагона.
В сообщении говорится, что они войдут в очередной пакет военной помощи США Киеву на 675 млн долларов, наряду с новой партей противорадиолокационных ракет HARM, четырьмя гаубицами калибра 105 мм и 36 тысячами артиллерийских снарядов.
Также в Пентагоне заявили, что Украине будут поставлены 100 бронеавтомобилей, медицинские бронеавтомобили, более пяти тысяч противотанковых систем, тысячу снарядов калибра 155 мм для дистанционного минирования, стрелковое оружие и более миллиона патронов, гранатометы и системы ночного видения.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон будет поставлять Киеву вооружение для защиты столько, «сколько потребуется», сообщает RT.
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