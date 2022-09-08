HIMARS и не только. В Пентагоне рассказали о новом пакете военной помощи Украине

Украина получит от США дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщает пресс-служба Пентагона.

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В сообщении говорится, что они войдут в очередной пакет военной помощи США Киеву на 675 млн долларов, наряду с новой партей противорадиолокационных ракет HARM, четырьмя гаубицами калибра 105 мм и 36 тысячами артиллерийских снарядов.

Также в Пентагоне заявили, что Украине будут поставлены 100 бронеавтомобилей, медицинские бронеавтомобили, более пяти тысяч противотанковых систем, тысячу снарядов калибра 155 мм для дистанционного минирования, стрелковое оружие и более миллиона патронов, гранатометы и системы ночного видения.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон будет поставлять Киеву вооружение для защиты столько, «сколько потребуется», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Степанов
ТЕГИ:СпецоперацияПентагонУкраинаВооружениеСША
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