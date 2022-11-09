ВОЗ: число летальных исходов из-за COVID-19 с февраля снизилось на 90%
Позитивным сдвигом назвал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус снижение на 90% с февраля количества летальных исходов вследствие заражения COVID-19, сообщает Associated Press.
«За прошлую неделю зафиксировали более 9,4 тыс. смертей, в то время как в феврале показатель смертности за неделю колебался у отметки около 75 тысяч», - отметил глава ВОЗ.
По его словам, человечество прошло долгий путь, и это действительно повод для оптимизма.
Вместе с тем, Гебрейесус призвал оставаться бдительными, так как новые варианты вируса все еще появляются.
Ранее в России впервые с июля выявили менее 5 тысяч заразившихся коронавирусом за сутки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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