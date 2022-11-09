ВОЗ: число летальных исходов из-за COVID-19 с февраля снизилось на 90%

По его словам, человечество прошло долгий путь, и это действительно повод для оптимизма.

Вместе с тем, Гебрейесус призвал оставаться бдительными, так как новые варианты вируса все еще появляются.

Ранее в России впервые с июля выявили менее 5 тысяч заразившихся коронавирусом за сутки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

