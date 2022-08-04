Уже «не тихий» океан: Военный эксперт назвал учения КНР репетицией вторжения на Тайвань

Ранее сообщалось, что Народно-освободительная армия Китая приступила к масштабным военным учениям с боевыми стрельбами, которые пройдут в шести районах Тихого океана вокруг Тайваня.

«Учения могут быть репетиций вторжения Китая на Тайвань. Как говорится: «войны никто не ждал – война неизбежна», но сейчас она маловероятна, потому что США, Китай и Тайвань опасаются этого. Подобное возможно, если в Вашингтоне и Пекине руководство сдвинется рассудком. Была ситуация, когда глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли звонил в Пекин и обещал, что не допустит военного столкновения, когда Байден, Трамп переходили красные линии. Это чревато термоядерной войной. И еще одна причина – китайская авиация и морской флот сильнее американской. Тайвань не будет тоже предпринимать военных шагов – силы несопоставимы», - объяснил Прохватилов.

Эксперт назвал сегодняшние действия Китая рефлексивными. Пока Пекин в решении тайваньского вопроса будет использовать экономические инструменты.

«Китай не будет блокировать остров, хотя предсказывать действия китайского руководства сложно, они действуют рефлексивно – отвечают на выпады США. КНР уже ввел санкции против Тайваня. Запретил экспорт ряда стратегических материалов, продовольствия. У Китая много способов принудить Тайвань к конструктивному диалогу и прежде чем применять силу 10 раз подумают. Поэтому в ближайшей и среднесрочной перспективе силового решения тайваньского вопроса не будет», - считает Прохватилов.