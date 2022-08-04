Уже «не тихий» океан: Военный эксперт назвал учения КНР репетицией вторжения на Тайвань
Власти Китая ответили демонстрацией силы на вылазку Пелоси на Тайвань, сказал НСН военный эксперт Владимир Прохватилов.
Военные учения Китая могут быть репетицией вторжения на Тайвань, но сейчас война маловероятна, заявил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее сообщалось, что Народно-освободительная армия Китая приступила к масштабным военным учениям с боевыми стрельбами, которые пройдут в шести районах Тихого океана вокруг Тайваня.
«Учения могут быть репетиций вторжения Китая на Тайвань. Как говорится: «войны никто не ждал – война неизбежна», но сейчас она маловероятна, потому что США, Китай и Тайвань опасаются этого. Подобное возможно, если в Вашингтоне и Пекине руководство сдвинется рассудком. Была ситуация, когда глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли звонил в Пекин и обещал, что не допустит военного столкновения, когда Байден, Трамп переходили красные линии. Это чревато термоядерной войной. И еще одна причина – китайская авиация и морской флот сильнее американской. Тайвань не будет тоже предпринимать военных шагов – силы несопоставимы», - объяснил Прохватилов.
Эксперт назвал сегодняшние действия Китая рефлексивными. Пока Пекин в решении тайваньского вопроса будет использовать экономические инструменты.
«Китай не будет блокировать остров, хотя предсказывать действия китайского руководства сложно, они действуют рефлексивно – отвечают на выпады США. КНР уже ввел санкции против Тайваня. Запретил экспорт ряда стратегических материалов, продовольствия. У Китая много способов принудить Тайвань к конструктивному диалогу и прежде чем применять силу 10 раз подумают. Поэтому в ближайшей и среднесрочной перспективе силового решения тайваньского вопроса не будет», - считает Прохватилов.
Аналитик уверен, что визит 82-летней спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на спорный остров, типичный предвыборный ход.
«Нынешние военные учения являются ответом Китая на оскорбительный визит Пелоси на Тайвань, который является типичным предвыборным ходом демократов, потому что промежуточные выборы в конгресс пройдут в ноябре и они, скорее всего, проиграют. Вот и делают такие псевдопатриотические шаги, чем раздражают китайское руководство, бросают вызов лично лидеру Китаю Си Цзиньпину. Это является авантюристической политикой Америки, которую осуждают все», - резюмировал Прохватилов.
Ранее СМИ сообщали, что Белый дом вел закрытые переговоры и консультации перед тем, как спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси посетила Тайвань.
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