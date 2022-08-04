Администрация США тайно готовилась к визиту Пелоси на Тайвань

Администрация президента Джо Байдена заранее предоставила спикеру ряд членов президентской администрации, среди которых были и представители Совета по национальной безопасности, а также Госдепа. Они предостерегали Пелоси о геополитических рисках в рамках азиатского турне в надежде, что она отменит поездку. Когда этого не произошло, Белый дом начал работу над предотвращением возможных угроз через неофициальные каналы коммуникации с Китаем.

По данным Bloomberg, Пелоси держала в секрете план посетить Тайвань даже от членов делегации конгресса, которые сопровождали ее. О том, что самолет приземлится в Тайбэе, они узнали в день вылета на борту лайнера.

Как заявил министра иностранных дел России Сергей Лавров, поездка спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань призвана продемонстрировать миру безнаказанность Соединенных Штатов.

Пелоси заявила, что ее визит призван показать неизменность позиции Вашингтона по оказанию поддержки Тайваню.

