«Беспрецедентные учения»: Китай наращивает военную активность после «дикой акции» США
Эксперты предрекают серьезное ухудшение китайско-американских отношений после визита Пелоси на Тайвань, некоторые из них прогнозируют прямое военное столкновение между странами.
Народно-освободительная армия Китая приступила к масштабным военным учениям с боевыми стрельбами, которые пройдут в шести районах в акватории вокруг Тайваня, сообщает китайская государственная газета Global Times.
Сообщается, что на учениях китайские военные впервые применят дальнобойную артиллерию и задействуют гиперзвуковую ракету DF-17 – ракеты впервые пролетят над Тайванем.
Военный эксперт Сун Чжунпин не исключил, что учения могут быть репетицией реальных боевых действий, отмечает газета.
Центральное телевидение КНР подчёркивает, что маневры китайской армии являются ответом на визит на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что Китай под видом масштабных учений может пойти на полную морскую и воздушную блокаду острова.
«Следующим шагом, скорее всего, станет морская и воздушная блокада Тайваня. У Китая есть для этого полностью готовый военный потенциал. Они могут под видом учений закрыть всё морское пространство вокруг Тайваня на время учений, что никакие корабли, а уж тем более гражданские суда, не смогут заходить в порты острова», - приводит его словам РИА Новости.
Со своей стороны, профессор МГИМО и ВШЭ, президент фонда Востоковедческих исследований Сергей Лузянин считает, что Китай вряд ли пойдет на блицкриг против Тайваня, но совершенно точно готов к системному экономическому, инвестиционному, психологическому давлению и разрыву с США.
«На мой взгляд, силового ответа, прямого лобового столкновения США и Китая не будет, но будет, конечно, колоссальная эскалация китайско-американских отношений по поводу визита Пелоси на Тайвань», - цитирует его РИА Новости.
Напомним, спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси 2 августа все-таки прилетела на Тайвань. Американские чиновники такого ранга не ступали на остров четверть века. Едва демократка спустилась с трапа самолета, как на сайте газеты The Washington Post вышла за ее авторством программная статья.
«США торжественно обещали поддерживать оборону Тайваня. Сегодня Америка должна помнить об этом обещании. Мы должны поддерживать Тайвань, являющийся стойким островом», - говорится в статье Пелоси.
Доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков сказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что вероятность военного конфликта между США и Китаем высокая, он может оказаться для Соединенных Штатов новым Перл-Харбором.
«Вероятность возникновения конфликта высокая. Он будет локализован в пределах морской зоны, то есть это будет воздушно-морской конфликт с участием ВВС Тайваня. В ходе него Китай и США окажутся в состоянии прямого военного противостояния. С обеих сторон будут потери, есть вероятность, что может быть потоплен американский авианосец или даже часть простых кораблей. Это может привести к эффекту, аналогичному тому, что произошел после атаки Перл-Харбора, то есть может перейти в фазу большой войны», - отметил он.
По мнению военного эксперта, в этом конфликте у США есть несколько целей.
«Расчет, что в этой заварушке на море США поставят на колени Китай и одновременно заполучат статус «крутого парня». Пользуясь этой войной, на территории США введут военные положение, что сорвет выборы 2022 года в Конгресс и Сенат, а потом и выборы президента в 2024-ом, оставив у власти Байдена», - объяснил Сивков.
По его словам, для России эта война в Тихом океане будет означать, что США перестанут столь же активно принимать участие в помощи Украине, к тому же у них может появиться оправдание поражения президента Владимира Зеленского.
В России уже пообещали Пекину поддержку в случае вооруженного конфликта на Тайване. В частности, сенатор Владимир Джабаров отметил, что у российских властей нет оснований для отказа в помощи КНР, если тот попросит о ней. При этом он отметил, что в этом случае Москва захочет получить «какую-то выгоду от этого сотрудничества».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси «дикой акцией».
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