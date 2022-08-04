«Беспрецедентные учения»: Китай наращивает военную активность после «дикой акции» США

Народно-освободительная армия Китая приступила к масштабным военным учениям с боевыми стрельбами, которые пройдут в шести районах в акватории вокруг Тайваня, сообщает китайская государственная газета Global Times.

Сообщается, что на учениях китайские военные впервые применят дальнобойную артиллерию и задействуют гиперзвуковую ракету DF-17 – ракеты впервые пролетят над Тайванем.

Военный эксперт Сун Чжунпин не исключил, что учения могут быть репетицией реальных боевых действий, отмечает газета.

Центральное телевидение КНР подчёркивает, что маневры китайской армии являются ответом на визит на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.