«Стойкий остров»: Пелоси гарантировала оборону Тайваня

«США торжественно обещали поддерживать оборону Тайваня. Сегодня Америка должна помнить об этом обещании. Мы должны поддерживать Тайвань, являющийся стойким островом», - говорится в статье Пелоси.

В материале она также выразила уверенность, что Пекин своими действиями только усиливает напряженность с Тайванем. В частности, Пелоси заявила о желании Китая силовым способом решить вопрос с Тайбэйем.

«КНР активизировала патрулирование бомбардировщиков, истребителей и разведывательных самолетов вблизи зоны ПВО Тайваня и даже в ней, в связи с чем Министерство обороны США пришло к выводу, что китайская армия вероятно, готовится к возможности объединения с Тайванем силовым путем», - утверждает Пелоси.