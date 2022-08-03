«Стойкий остров»: Пелоси гарантировала оборону Тайваня
Визит американской конгрессвумен Нэнси Пелоси в Тайбэй приведет отношения США и Китая к долгой конфронтации.
Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси 2 августа все-таки прилетела на Тайвань. Американские чиновники такого ранга не ступали на остров четверть века. Сервис Flightradar24 уже заявил, что за посадкой борта в аэропорту Тайбэя следили 708 тысяч человек по всему миру. Всего за семичасовым вояжем 82-летней конгрессвумен из Куала-Лумпура в столицу Тайваня наблюдали 2,9 миллиона человек.
«Это сделало его самым отслеживаемым полетом в истории Flightradar24», - говорится в заявлении сервиса.
До последнего сохранялась интрига: посетит ли Пелоси спорный остров в Тихом океане. Помощники третьего человека в политической иерархии США подтверждали только Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию. Можно предположить, что визит все же был запланирован. Едва демократка спустилась с трапа самолета, как на сайте газеты The Washington Post вышла за ее авторством программная статья.
«США торжественно обещали поддерживать оборону Тайваня. Сегодня Америка должна помнить об этом обещании. Мы должны поддерживать Тайвань, являющийся стойким островом», - говорится в статье Пелоси.
В материале она также выразила уверенность, что Пекин своими действиями только усиливает напряженность с Тайванем. В частности, Пелоси заявила о желании Китая силовым способом решить вопрос с Тайбэйем.
«КНР активизировала патрулирование бомбардировщиков, истребителей и разведывательных самолетов вблизи зоны ПВО Тайваня и даже в ней, в связи с чем Министерство обороны США пришло к выводу, что китайская армия вероятно, готовится к возможности объединения с Тайванем силовым путем», - утверждает Пелоси.
Фактически это она повторила уже на острове.
«США не могут оставаться в стороне, пока Китай угрожает Тайваню и демократии в принципе», - сказала Пелоси.
НЕМНОГОСЛОВНАЯ ГОСТЬЯ
Пока конгрессвумен не слишком разговорчива. Объясняют цели ее визита на Тайвань пресс-служба и де-факто посольство США. Первые сообщили, что приезд на остров «никоим образом не противоречит давней политике Соединенных Штатов, проводимой в соответствии с Законом об отношениях с Тайванем от 1979 года, совместным коммюнике США и Китая и шестью документами с заверениями. Соединенные Штаты продолжают выступать против односторонних усилий по изменению статус-кво».
Американский институт на Тайване (негласно называемый посольством США, - прим. НСН) уточнил, что «делегация Конгресса встретится с высшим руководством Тайваня для того, чтобы обсудить такие вопросы, как отношения между США и Тайванем, мир и безопасность, экономический рост и торговля, пандемия COVID-19, климатический кризис, права человека, демократическое управление, а также другие важные вопросы, представляющие взаимный интерес».
Пелоси уже успела встретиться с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь. Она дала понять еще раз, что остров может полностью рассчитывать на поддержку Вашингтона.
«Сегодня мир стоит перед выбором между демократией и автократией. Решимость Америки сохранить демократию здесь, на Тайване, и во всем мире остается непоколебимой», - пообещала Пелоси.
Также она предложила расширять межпарламентские связи с Тайванем для обсуждения вопросов безопасности, экономики и других сфер, представляющих взаимный интерес.
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