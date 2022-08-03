«Стойкий остров»: Пелоси гарантировала оборону Тайваня

Визит американской конгрессвумен Нэнси Пелоси в Тайбэй приведет отношения США и Китая к долгой конфронтации.

Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси 2 августа все-таки прилетела на Тайвань. Американские чиновники такого ранга не ступали на остров четверть века. Сервис Flightradar24 уже заявил, что за посадкой борта в аэропорту Тайбэя следили 708 тысяч человек по всему миру. Всего за семичасовым вояжем 82-летней конгрессвумен из Куала-Лумпура в столицу Тайваня наблюдали 2,9 миллиона человек.

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«Это сделало его самым отслеживаемым полетом в истории Flightradar24», - говорится в заявлении сервиса.

До последнего сохранялась интрига: посетит ли Пелоси спорный остров в Тихом океане. Помощники третьего человека в политической иерархии США подтверждали только Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию. Можно предположить, что визит все же был запланирован. Едва демократка спустилась с трапа самолета, как на сайте газеты The Washington Post вышла за ее авторством программная статья.

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«США торжественно обещали поддерживать оборону Тайваня. Сегодня Америка должна помнить об этом обещании. Мы должны поддерживать Тайвань, являющийся стойким островом», - говорится в статье Пелоси.

В материале она также выразила уверенность, что Пекин своими действиями только усиливает напряженность с Тайванем. В частности, Пелоси заявила о желании Китая силовым способом решить вопрос с Тайбэйем.

«КНР активизировала патрулирование бомбардировщиков, истребителей и разведывательных самолетов вблизи зоны ПВО Тайваня и даже в ней, в связи с чем Министерство обороны США пришло к выводу, что китайская армия вероятно, готовится к возможности объединения с Тайванем силовым путем», - утверждает Пелоси.

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Фактически это она повторила уже на острове.

«США не могут оставаться в стороне, пока Китай угрожает Тайваню и демократии в принципе», - сказала Пелоси.

НЕМНОГОСЛОВНАЯ ГОСТЬЯ

Пока конгрессвумен не слишком разговорчива. Объясняют цели ее визита на Тайвань пресс-служба и де-факто посольство США. Первые сообщили, что приезд на остров «никоим образом не противоречит давней политике Соединенных Штатов, проводимой в соответствии с Законом об отношениях с Тайванем от 1979 года, совместным коммюнике США и Китая и шестью документами с заверениями. Соединенные Штаты продолжают выступать против односторонних усилий по изменению статус-кво».

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Американский институт на Тайване (негласно называемый посольством США, - прим. НСН) уточнил, что «делегация Конгресса встретится с высшим руководством Тайваня для того, чтобы обсудить такие вопросы, как отношения между США и Тайванем, мир и безопасность, экономический рост и торговля, пандемия COVID-19, климатический кризис, права человека, демократическое управление, а также другие важные вопросы, представляющие взаимный интерес».

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Пелоси уже успела встретиться с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь. Она дала понять еще раз, что остров может полностью рассчитывать на поддержку Вашингтона.

«Сегодня мир стоит перед выбором между демократией и автократией. Решимость Америки сохранить демократию здесь, на Тайване, и во всем мире остается непоколебимой», - пообещала Пелоси.

Также она предложила расширять межпарламентские связи с Тайванем для обсуждения вопросов безопасности, экономики и других сфер, представляющих взаимный интерес.

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