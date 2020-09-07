Не менее 12 туристов РФ заразились коронавирусом в Турции
Не менее 12 российских туристов заразились коронавирусом на отдыхе в Турции. Об этом заявил посол России в Турции в эфире телеканала «Россия-24» Алексей Ерхов, сообщает ТАСС.
По словам Ерхова, два заразившихся россиянина госпитализированы, еще десять находятся в отеле на самоизоляции.
Ранее глава минздрав Турции Фахреттин Коджа заявил, что страна переживает второй пик первой волны коронавируса. По словам министра, 2 сентября в стране было зафиксировано более 1,5 тыс. новых случаев коронавируса, что является рекордом по числу заражений с середины июня.
Напомним, авиасообщение с Турцией Россия возобновила с 1 августа.
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