Не менее 12 туристов РФ заразились коронавирусом в Турции

Не менее 12 российских туристов заразились коронавирусом на отдыхе в Турции. Об этом заявил посол России в Турции в эфире телеканала «Россия-24» Алексей Ерхов, сообщает ТАСС.

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По словам Ерхова, два заразившихся россиянина госпитализированы, еще десять находятся в отеле на самоизоляции.

Ранее глава минздрав Турции Фахреттин Коджа заявил, что страна переживает второй пик первой волны коронавируса. По словам министра, 2 сентября в стране было зафиксировано более 1,5 тыс. новых случаев коронавируса, что является рекордом по числу заражений с середины июня.

Напомним, авиасообщение с Турцией Россия возобновила с 1 августа.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ТуризмТурцияКоронавирус
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