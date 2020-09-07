Не менее 12 туристов РФ заразились коронавирусом в Турции

По словам Ерхова, два заразившихся россиянина госпитализированы, еще десять находятся в отеле на самоизоляции.

Ранее глава минздрав Турции Фахреттин Коджа заявил, что страна переживает второй пик первой волны коронавируса. По словам министра, 2 сентября в стране было зафиксировано более 1,5 тыс. новых случаев коронавируса, что является рекордом по числу заражений с середины июня.

Напомним, авиасообщение с Турцией Россия возобновила с 1 августа.



