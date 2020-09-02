Турция планирует разрешить испытания российской вакцины

В Турции могут в ближайшее время разрешить испытания российской вакцины от COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минздрава страны Фахреттин Коджа.

Турецкий министр также отметил, что в стране уже проводятся испытания двух местных вакцин.

Ранее Коджа заявил, что страна переживает второй пик первой волны коронавируса. По его словам, в стране ежедневно растет число заражений. Согласно данным Минздрава, в зоне высокого риска находятся Анкара, Стамбул, Измир, Бурса, а также восточные провинции страны.

Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, выпускаемую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник –V».

