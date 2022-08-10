NDTV: в Индии выявили более заразный подвариант омикрона

По его словам, подвариант BA-2.75 выявлен в партии из 90 образцов тестового биоматериала, полученных от жителей Дели.

«У него больше скорость передачи... Этот новый вариант атакует и людей, у которых уже есть антитела, а также тех, кто вакцинировался от коронавируса», - отметил врач.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что эпидобстановка по COVID-19 в РФ остаётся на строгом контроле ведомства, возобновление антиковидных ограничительных мер не требуется.

