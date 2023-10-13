МИД Израиля: Угрозы ХАМАС казнить заложников не остановят боевые действия
Движение ХАМАС несет ответственность за безопасность заложников, заявил официальный представитель МИД Израиля Валид Абу Хайя, передает РИА Новости.
В МИД подчеркнули, что угрозы казнить заложников не остановят боевые действия в регионе.
Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил о необходимости гуманного обращения со всеми лицами, лишёнными свободы в Израиле и Палестине. Он также призвал ХАМАС не нарушать международное право и срочно освободить всех взятых в заложники мирных жителей.
Со своей стороны, российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия готова выступить в качестве посредника в конфликте. Он указал на «поселенческую политику» Израиля как на одну из причин взрыва насилия в регионе и призвал обе стороны конфликта «оставить в покое» женщин и детей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru