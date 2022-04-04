Названы сроки перехода стран на расчеты в национальных валютах
Взаиморасчеты между странами по всем основным товарным позициям рынка — это новая нормальность современного мира, сообщает телеканал «360» со ссылкой на кандидата экономических наук, доцента кафедры управления и предпринимательства МГГЭУ Инну Литвиненко.
По её словам, на окончательный переход уйдет от двух до пяти лет. Отмечается, что страны начали приходить к пониманию, что можно отказываться от мировых резервных валют и переходить на свои собственные деньги.
В качестве примера назвала переговоры России и Индии о поставках 15 миллионов баррелей нефти и расчетах в рублях и рупиях.
Решение об оплате газа в рублях было принято не для того, чтобы кого-то щелкнуть по носу, а чтобы обезопасить российскую торговлю, а также из-за санкций у РФ не отобрали доллары и евро. Об этом шла речь в беседе Пескова с журналистом Зарубиным в программе «Москва. Кремль. Путин» на «России 1».
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что европейские страны, отказывающиеся платить за газ в рублях, могут начать это делать к лету.
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