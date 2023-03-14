Названо местоположение судна с подозреваемыми в подрыве «Северных потоков»

Судно, на котором подозреваемые в подрыве «Северных потоков» якобы направлялись к трубопроводам, находится на мысе Буг немецкого острова Рюген, сообщает Der Spiegel.

Еврокомиссия заявила об отсутствии новых данных по утечке на «Северных потоках»

По данным издания, яхта «Андромеда» находится под открытым небом на мысе Буг. Следователи, проводившие обыск 15-метрового судна в январе, изъяли бортовую электронику и забрали ее с собой для расследования.

В ходе обыска были обнаружены следы взрывчатых веществ.

Как сообщалось ранее, яхта была арендована неизвестными через чартерную фирму острова Рюгена.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Северный Поток-2Северный Поток
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры