Названо местоположение судна с подозреваемыми в подрыве «Северных потоков»

По данным издания, яхта «Андромеда» находится под открытым небом на мысе Буг. Следователи, проводившие обыск 15-метрового судна в январе, изъяли бортовую электронику и забрали ее с собой для расследования.

В ходе обыска были обнаружены следы взрывчатых веществ.

Как сообщалось ранее, яхта была арендована неизвестными через чартерную фирму острова Рюгена.

