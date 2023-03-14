Названо местоположение судна с подозреваемыми в подрыве «Северных потоков»
Судно, на котором подозреваемые в подрыве «Северных потоков» якобы направлялись к трубопроводам, находится на мысе Буг немецкого острова Рюген, сообщает Der Spiegel.
По данным издания, яхта «Андромеда» находится под открытым небом на мысе Буг. Следователи, проводившие обыск 15-метрового судна в январе, изъяли бортовую электронику и забрали ее с собой для расследования.
В ходе обыска были обнаружены следы взрывчатых веществ.
Как сообщалось ранее, яхта была арендована неизвестными через чартерную фирму острова Рюгена.
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