Еврокомиссия заявила об отсутствии новых данных по утечке на «Северных потоках»

Она напомнила, что в СМИ есть разные предположения по вопросу того, «кто их осуществил и почему».

«У нас нет ничего нового сообщить относительно этой темы и её обсуждения главой Еврокомиссии... Проводятся расследования», - указала представитель ЕК.

Спинант также отказалась сообщить, обсуждали ли глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и президент США Джо Байден утечки в СМИ.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что США и Великобритания имеют подразделения спецназа, которые способны устроить диверсии наподобие взрывов «Северных потоков», сообщает НСН.