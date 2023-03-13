Еврокомиссия заявила об отсутствии новых данных по утечке на «Северных потоках»
Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Дана Спинант заявила, что нельзя делать какие-либо выводы относительно диверсий на «Северных потоках» до тех пор, пока нет каких-либо официальных результатов расследований, сообщает РИА Новости.
Она напомнила, что в СМИ есть разные предположения по вопросу того, «кто их осуществил и почему».
«У нас нет ничего нового сообщить относительно этой темы и её обсуждения главой Еврокомиссии... Проводятся расследования», - указала представитель ЕК.
Спинант также отказалась сообщить, обсуждали ли глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и президент США Джо Байден утечки в СМИ.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что США и Великобритания имеют подразделения спецназа, которые способны устроить диверсии наподобие взрывов «Северных потоков», сообщает НСН.
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