Экс-депутат Рады предупредил о возможном срыве обмена пленными с РФ
Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил в эфире НСН, что обмен пленными между Россией и Украиной может оказаться бесполезным.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова прилетела в Киев. Об этом сообщает пресс-служба российского дипломатического представительства на Украине. Предполагается, что визит омбудсмена продлится один день. Цель поездки Москальковой официально не уточняется. Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, у неё есть сведения по предстоящему обмену удерживаемыми гражданами, но призналась, что не может ей пока поделиться.
Ранее СМИ сообщали, что власти России и Украины определились с количеством человек для российско-украинского обмена. По данным издания, в Россию вернутся 33 россиянина в обмен на 33 украинца. Даты обмена при этом не называются. Будет ли произведен на самом деле обмен пленными, зависит от того, кто решил на это пойти с украинской стороны, заявил в эфире НСН бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник.
«Я пока не понимаю, это все-таки желание Зеленского или все-таки кураторы дали добро? Потому что пять лет идет этот непонятный гражданский конфликт, все за мир и мира нет. Почему нет мира? Значит, кто-то не хочет этого мира. Ведь американцы дали добро на переворот и создание проекта “антиРоссия” не для того, чтобы его кто-то через пять лет закрыл, они 5 миллиардов вложили. Если это внутреннее решение, могут испортить извне. Например, обострить конфликт на уровне Донбасса, не к обмену. Но если это решение уже как-то принято и согласовано, это хороший знак», — сказал экс-депутат.
Но по его словам, обмен пленными окажется бесполезным, если в самом конфликте на Донбассе не будет поставлена точка путем прямых переговоров
«Мы же так будем играться постоянно – одних обменяли, других взяли пленных, и что, до бесконечности? Надо заканчивать самое большое, это конфликт, это прямые переговоры с Донбассом, надо вести прямой диалог. Сама тенденция положительная, лишь бы она после этого поставила точку в войне, потому что война будет давать новых пленных, новые обмены и так постоянно. Надо заканчивать с этим. Донбасс хочет мира, как и Украина», — заявил Владимир Олейник.
Ранее бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев в эфире НСНподдержал обмен пленных россиян на украинских граждан,содержащихся в российских тюрьмах.
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