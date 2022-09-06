Названа новая цель европейской поддержки Киева
Первостепенная цель Европейского союза заключается в скорейшем завершении кризиса на Украине, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля.
По его словам, в настоящее время приоритетной целью Евросоюза является урегулирование конфликта вне зависимости от победителя. Как отметил дипломат, страны, входящие в ЕС, продолжат оказывать содействие украинским властям в виде финансовой и военной помощи.
Ранее Боррель заявил, что введённые в отношении России санкции продолжат действовать. При этом он отметил, что некоторые политики в Евросоюзе выступают за пересмотр антироссийских ограничений.
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