Названа новая цель европейской поддержки Киева

По его словам, в настоящее время приоритетной целью Евросоюза является урегулирование конфликта вне зависимости от победителя. Как отметил дипломат, страны, входящие в ЕС, продолжат оказывать содействие украинским властям в виде финансовой и военной помощи.

Ранее Боррель заявил, что введённые в отношении России санкции продолжат действовать. При этом он отметил, что некоторые политики в Евросоюзе выступают за пересмотр антироссийских ограничений.

