Названа новая цель европейской поддержки Киева

Первостепенная цель Европейского союза заключается в скорейшем завершении кризиса на Украине, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля.

Боррель заявил об «очень плохой» ситуации в зоне боевых действий на Украине

По его словам, в настоящее время приоритетной целью Евросоюза является урегулирование конфликта вне зависимости от победителя. Как отметил дипломат, страны, входящие в ЕС, продолжат оказывать содействие украинским властям в виде финансовой и военной помощи.

Ранее Боррель заявил, что введённые в отношении России санкции продолжат действовать. При этом он отметил, что некоторые политики в Евросоюзе выступают за пересмотр антироссийских ограничений.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзУкраина
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