Боррель заявил об «очень плохой» ситуации в зоне боевых действий на Украине

Ситуация в зоне боевых действий на Украине остается очень плохой, Киев нуждается в новой помощи. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, прибывший на неформальную встречу министров обороны сообщества в Прагу.

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«Ситуация остается очень плохой. Украине нужна наша помощь, и мы продолжим ее предоставлять в виде военных средств, министры также обсудят идею создания высокопоставленной миссии для подготовки украинской армии», - цитирует дипломата ТАСС.

Во встрече примет участие министр обороны Украины Алексей Резников, чтобы обсуждение было «более эффективным и предсказуемым», и Киеву оказали «более серьезную помощь».

Боррель подчеркнул, что на неформальной встрече не будет принято окончательных решений, пишет RT. Тем не менее, необходим предварительный консенсус стран ЕС по вопросу военной помощи Киеву.

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ФОТО: РИА Новости
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