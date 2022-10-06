«Нажмет на кнопку?» В КНДР назвали свои ракетные запуски «справедливым ответом» США

В КНДР заявили, что их ракетные запуски в последние дни являются справедливым ответом на совместные учения США и Южной Кореи. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).



«Министерство иностранных дел КНДР решительно осуждает США и некоторых их сателлитов за необоснованное обращение к Совбезу ООН о справедливых мерах противодействия Корейской народной армии совместным учениям Южной Кореи и США, которые усиливают военную напряженность на Корейском полуострове», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства КНДР.

Также отмечается, что северокорейцы отреагировали на визит американского вице-президента Камалы Харрис в Южную Корею. В конце сентября политик посетила демилитаризованную зону на границе с КНДР.



На прошлой неделе страна провела четыре пуска баллистических ракет в сторону Японского моря, 4 октября запустила еще одну ракету в сторону Японии и еще две 6 октября.

Утром 4 октября КНДР запустила в сторону Японии баллистическую ракету, которая, преодолев расстояние 4600 км, упала в Тихом океане. После атаки японские власти объявили воздушную тревогу, предупредили японцев о риске падения обломков и призвали жителей этих территорий укрыться в зданиях.