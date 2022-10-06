«Нажмет на кнопку?» В КНДР назвали свои ракетные запуски «справедливым ответом» США
На прошлой неделе страна провела четыре пуска баллистических ракет в сторону Японского моря, еще три - на этой неделе. Аналитики отмечают, что КНДР готовится к первому с 2017 года ядерному испытанию, эксперты видят в этом вину США.
В КНДР заявили, что их ракетные запуски в последние дни являются справедливым ответом на совместные учения США и Южной Кореи. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Министерство иностранных дел КНДР решительно осуждает США и некоторых их сателлитов за необоснованное обращение к Совбезу ООН о справедливых мерах противодействия Корейской народной армии совместным учениям Южной Кореи и США, которые усиливают военную напряженность на Корейском полуострове», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства КНДР.
Также отмечается, что северокорейцы отреагировали на визит американского вице-президента Камалы Харрис в Южную Корею. В конце сентября политик посетила демилитаризованную зону на границе с КНДР.
На прошлой неделе страна провела четыре пуска баллистических ракет в сторону Японского моря, 4 октября запустила еще одну ракету в сторону Японии и еще две 6 октября.
Утром 4 октября КНДР запустила в сторону Японии баллистическую ракету, которая, преодолев расстояние 4600 км, упала в Тихом океане. После атаки японские власти объявили воздушную тревогу, предупредили японцев о риске падения обломков и призвали жителей этих территорий укрыться в зданиях.
При этом после пуска баллистической ракеты Северная Корея не отвечала по межкорейской линии связи в рамках ежедневных контактов, сообщает Yonhap со ссылкой на Министерство объединения Южной Кореи. По данным Минобороны Японии, речь шла о ракете типа «Хвасон-12», пролетевшей 4,6 тыс. км — это максимальная дальность, достигнутая когда-либо северокорейскими ракетами.
Представители администрации США обсудили ситуацию со своими коллегами из Японии и Кореи. Оборонные ведомства стран оперативно организовали авиационные учения, а советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил обязательства США по защите обеих стран.
По мнению издания The Washington Post, столь высокая военная активность Северной Кореи объясняется стремлением Пхеньяна доказать свое значение на международной арене и необходимость учитывать мнение КНДР. Эксперты полагают, что Пхеньяну важно напоминать о себе подобной демонстрацией силы.
Как считает научный сотрудник отдела исследований безопасности Японии в Международном институте стратегических исследований Роберт Уорд, Северная Корея на фоне обострения конкуренции между Вашингтоном и Пекином, а также позицией нового южнокорейского правительства пользуется нестабильностью в регионе и напоминает мировому сообществу о своей значимости.
Также некоторые эксперты вспомнили о росте напряженности в 2017 году, Тогда после запуска ракеты над Японией Дональд Трамп пригрозил применить «огонь и ярость» в случае дальнейшего нагнетания Пхеньяном напряженности повторными испытаниями. Аналитики считают, что КНДР готовится к первому с сентября 2017 года ядерному испытанию и дожидается нужного политического момента, чтобы нажать на кнопку.
При этом ранее стало известно, что власти КНДР приняли закон о статусе ядерного государства. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что никогда не откажется от ядерного оружия, а переговоры по денуклеаризации не возобновятся. Пхеньян может нанести ядерный удар по напавшему на КНДР противнику, если сочтет угрозы с его стороны неизбежной.
Член-корреспондент Академии Военных наук России Владимир Козин в беседе с НСН заявил, что это США заставили Северную Корею стать ядерной державой, но в сложившихся условиях странам нужно принять решение о неприменении ядерного оружия в первом ударе, иначе нас ждет Армагеддон.
«Северная Корея стала девятым государством, обладающим ядерным оружием, и к этому их под подтолкнула Америка. Фактически заставили своими постоянным угрозами создать и испытать КНДР ядерное оружие. Еще одна деталь – Северная Корея будет говорить, что ядерная доктрина страны в точности повторяет документ США. Американский президент единолично может принимать решение о применении ядерного оружия. Ким Чен Ын может поступить также», - объяснил он.
Россия действия Северной Кореи официально осуждать не стала. В день запуска ракеты КНДР стала первой страной в мире, признавшей присоединение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России.
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