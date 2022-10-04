В МИД Северной Кореи приветствовали вхождение новых регионов в состав России
Северная Корея поддержала результаты прошедших в республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях референдумов о вхождении в состав России. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на заявление МИД КНДР.
«Мы уважаем волю жителей, которые желали воссоединиться с Россией, и поддерживаем позицию правительства России сделать эти регионы частью страны», — отметил глава департамента международных организаций северокорейского МИД Чо Чхоль Су.
Дипломат указал, что референдумы прошли в соответствии с Уставом ООН, пишет Газета.ру.
Референдумы в Донецкой, Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях состоялись 23-27 сентября. Подавляющее большинство жителей этих регионов проголосовали за присоединение к России, напоминает РИА ФАН.
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