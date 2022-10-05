СМИ сообщили о падении выпущенной во время учений с США южнокорейской ракеты
Одна из выпущенных во время совместных учений Южной Кореи и США ракет упала на территории военной базы. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.
Ранее стало известно, что Сеул и Вашингтон испытали четыре ракеты класса «земля-земля». Учения провели в ответ на очередной запуск баллистической ракеты со стороны КНДР.
Как сообщили южнокорейские военные, ракета Hyunmoo-2 упала на базе после запуска, отмечает «Свободная пресса». Жители города Каннын, расположенного на побережье, видели яркую вспышку и слышали грохот, предположительно, с места учений, пишет RT.
Источник агентства отметил, что снаряд не разорвался — в нем сгорел порох, никто не пострадал.
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