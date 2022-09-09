«Нас ждет Армагеддон»: США заставили Северную Корею стать ядерной державой
Государствам, имеющим ядерное оружие, нужно менять доктрины в части нанесения первого удара, а иначе нас ждет Армагеддон, сказал военный эксперт Владимир Козин.
США заставили Северную Корею стать ядерной державой. В сложившихся условиях странам нужно принять решение о неприменении ядерного оружия в первом ударе, а иначе нас ждет Армагеддон, член-корреспондент Академии Военных наук России Владимир Козин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее стало известно, что власти КНДР приняли закон о статусе ядерного государства. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что никогда не откажется от ядерного оружия, а переговоры по денуклеаризации не возобновятся. Пхеньян может нанести ядерный удар по напавшему на КНДР противнику, если сочтет угрозы с его стороны неизбежной. Козин говорит, что такое решение вызовет критику в западных ядерных странах, но КНДР к разработке подобного оружия подтолкнули США.
«Северная Корея стала девятым государством, обладающим ядерным оружием, и к этому их под подтолкнула Америка. Фактически заставили своими постоянным угрозами создать и испытать КНДР ядерное оружие. Еще одна деталь – Северная Корея будет говорить, что ядерная доктрина страны в точности повторяет документ США. Американский президент единолично может принимать решение о применении ядерного оружия. Ким Чен Ын может поступить также. В доктрине США также прописано, что страна может применить ядерное оружие в первом ударе. Северная Корея тоже закрепила за собой это право», - сказал Козин.
Собеседник «Радиоточки НСН» отметил, что право применения ядерного оружия в первом ударе является серьезным недостатком всех ядерных доктрин.
«Исключения – Россия и Китай, где нет концепции нанесения ядерного удара. В сложившихся условиях ядерным государствам нужно принять решение о неприменении ядерного оружия в первом ударе. Иначе это приведет к эскалации, а конец известен – ядерный Армагеддон», - пояснил Козин.
Северная Корея, по словам Козина, нарушила Договор о нераспространении ядерного оружия. В западных странах будут критиковать решение Ким Чен Ына.
«Договор вступил в силу в 1970 году, тогда ядерного оружия у КНДР не было. Правда, она выходила из договора, потом возвращалась. В западных странах, обладающих ядерным оружием, решение Северной Кореи вызовет возмущение, что было и раньше. Некоторые выскажут негативную точку зрения, но в мягких тонах. Как отреагируют Россия и Китай тоже сказать трудно» - резюмировал Козин.
Ранее в ООН призвали Россию и США подписать новый договор на смену СНВ-3. Москве и Вашингтону необходимо договориться о новом соглашении до истечения прежнего, иначе у мира не останется сдерживающих средств.
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