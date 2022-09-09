«Нас ждет Армагеддон»: США заставили Северную Корею стать ядерной державой

Ранее стало известно, что власти КНДР приняли закон о статусе ядерного государства. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что никогда не откажется от ядерного оружия, а переговоры по денуклеаризации не возобновятся. Пхеньян может нанести ядерный удар по напавшему на КНДР противнику, если сочтет угрозы с его стороны неизбежной. Козин говорит, что такое решение вызовет критику в западных ядерных странах, но КНДР к разработке подобного оружия подтолкнули США.

«Северная Корея стала девятым государством, обладающим ядерным оружием, и к этому их под подтолкнула Америка. Фактически заставили своими постоянным угрозами создать и испытать КНДР ядерное оружие. Еще одна деталь – Северная Корея будет говорить, что ядерная доктрина страны в точности повторяет документ США. Американский президент единолично может принимать решение о применении ядерного оружия. Ким Чен Ын может поступить также. В доктрине США также прописано, что страна может применить ядерное оружие в первом ударе. Северная Корея тоже закрепила за собой это право», - сказал Козин.