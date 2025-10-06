Инцидент с беспилотниками, замеченными в воздушном пространстве Германии, местные СМИ будут использовать, чтобы разжечь неприязнь и агрессию по отношению к России. Об этом НСН заявил немецкий политолог Александр Рар.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что беспилотники, замеченные в воздушном пространстве ФРГ 2 и 3 октября, были разведывательными. Также он назвал это «попыткой» шпионажа и запугивания населения. По его словам, «есть подозрения, что за большинством этих полетов беспилотников стоит Россия». Напомним, что тогда аэропорт Мюнхена приостанавливал работу, инцидент затронул тысячи пассажиров. Рар отметил, что утверждение Мерца о принадлежности этих БПЛА к РФ абсолютно не логично.

«Конечно, это напрягло население, особенно, когда аэропорты один за другим перестают работать. Это вызывает среди людей злость и агрессию. И, конечно, СМИ будут все это раздувать и пытаться направлять эту агрессию против России. Мерц сказал, что уверен, что большинство дронов посылает Россия. Я вот не понимаю, как Россия может посылать дроны в Мюнхен или Франкфурт, или в другие города Германии. Дроны должны пересекать границы других стран – там они не были замечены. Здесь, я боюсь, начнется поиск пилотов этих дронов, и начнут утверждать, что они русские. И Мерц, и правительство, воспринимают это как некую попытку России послать предупреждение НАТО», - подытожил он.

Помимо прочего, в минувшие выходные экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель обвинила Польшу и прибалтийские страны в том, что Россия начала СВО. В интервью венгерскому телеканалу Partizán, она заявила, что именно эти страны отвергли её идею в 2021 году о новом формате диалога между Евросоюзом (ЕС) и Россией для разрешения украинского конфликта. Рар подчеркнул, что Меркель во второй раз пытается сподвигнуть часть Европы наладить диалог с РФ.

«Важно то, что госпожа Меркель дала это интервью в Венгрии. Тем самым она где-то солидаризируется с попытками (премьер-министра Венгрии Виктора. - прим. НСН) Орбана все-таки начать дипломатические переговоры с Москвой от Европейского союза. Для меня это очень неожиданный момент. Меркель действительно два раза выдвигала идею создать внутренний механизм в ЕС, который бы параллельно с НАТО вел бы европейский диалог с Россией по военной безопасности для предотвращения конфронтаций и той войны, которая началась в 2022 году. Первая попытка была еще тогда, когда президентом России был Медведев. Тогда против такого механизма выступили Англия, Польша и прибалты. Она также поделилась интересным воспоминанием о том, что ее контакты с Путиным прервал ковид, встречи прекратились, и потом случился 2022 год. Вероятнее всего, ее будут критиковать за то, что она отходит от общей линии НАТО», - рассказал он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла реакцию Мерца на появление БПЛА в воздушном пространстве Германии. Так, она отметила, что Берлин еще не разобрался в ситуации с подрывом газопроводов «Северный поток», однако уже делает поспешные выводы по другой ситуации, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



