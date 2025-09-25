У Дании нет доказательств причастности России к инциденту с беспилотниками

По его словам, произошедшее - это «гибридное нападение с использованием различных типов дронов», а одновременные запуски БПЛА в разных местах свидетельствуют о том, что к этому причастен профессионал.

«На сегодняшний день мы не можем предложить решение, которое устранило бы угрозу от дронов», - заключил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в связи с ситуацией с беспилотниками Польша «нагнетает обстановку на ровном месте», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

