National Interest: на Украину может обрушиться российский гнев из-за ситуации в Донбассе
Россия может не ограничиться резкими словами в адрес украинских властей после того, как в Донбассе был применен турецкий беспилотник Bayraktar, пишет журнал National Interest.
«Следует обратить внимание на некоторые ранние сигналы, согласно которым реакция Кремля на эти предполагаемые «провокации» может выйти за рамки резких слов», — говорится в статье.
Отмечается, что это может привести к эскалации конфликта на Донбассе, так как Москва считает, что использование беспилотников рядом с линией соприкосновения нарушает Минские соглашения, однако Украина с этим не согласна.
Как заявлял внештатный советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович, Украина не нарушила Минские договоренности, применив беспилотный летательный аппарат турецкого производства Bayraktar в Донбассе.
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