National Interest: на Украину может обрушиться российский гнев из-за ситуации в Донбассе

«Следует обратить внимание на некоторые ранние сигналы, согласно которым реакция Кремля на эти предполагаемые «провокации» может выйти за рамки резких слов», — говорится в статье.

Отмечается, что это может привести к эскалации конфликта на Донбассе, так как Москва считает, что использование беспилотников рядом с линией соприкосновения нарушает Минские соглашения, однако Украина с этим не согласна.

Как заявлял внештатный советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович, Украина не нарушила Минские договоренности, применив беспилотный летательный аппарат турецкого производства Bayraktar в Донбассе.

