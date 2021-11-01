National Interest: на Украину может обрушиться российский гнев из-за ситуации в Донбассе

Россия может не ограничиться резкими словами в адрес украинских властей после того, как в Донбассе был применен турецкий беспилотник Bayraktar, пишет журнал National Interest.

Украинский посол в Германии возмутился реакцией ФРГ на удар дрона Bayraktar

«Следует обратить внимание на некоторые ранние сигналы, согласно которым реакция Кремля на эти предполагаемые «провокации» может выйти за рамки резких слов», — говорится в статье.

Отмечается, что это может привести к эскалации конфликта на Донбассе, так как Москва считает, что использование беспилотников рядом с линией соприкосновения нарушает Минские соглашения, однако Украина с этим не согласна.

Как заявлял внештатный советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович, Украина не нарушила Минские договоренности, применив беспилотный летательный аппарат турецкого производства Bayraktar в Донбассе.

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ТЕГИ:ДроныДонбасс
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