Украинский посол в Германии возмутился реакцией ФРГ на удар дрона Bayraktar

По словам дипломата, Украина «решительно отвергает» высказывание представителя немецкого внешнеполитического ведомства, утверждая, что Киев имеет «законное право на самооборону». По словам посла, «вместо выражения обеспокоенности» Берлин должен «удвоить посреднические усилия» по организации встречи в «нормандском» формате и «поставить Москву на место».

Ранее представитель министерства иностранных дел Германии Андреа Зассе заявила, что Берлин в курсе применения украинскими силами беспилотника Bayraktar, но обвиняет «все стороны» конфликта в использовании аппарата, которые могут применять по Минским соглашениям только наблюдатели ОБСЕ.

Напомним, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил информацию, что военные впервые применили в Донбассе беспилотный летательный аппарат Bayraktar турецкого производства.

