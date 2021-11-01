В Киеве не увидели нарушений Минска-2 в применении беспилотника в Донбассе
Украина не нарушила Минские договоренности, применив беспилотный летательный аппарат турецкого производства Bayraktar в Донбассе, пишут «Известия» со ссылкой на заявление внештатного советника главы офиса украинского президента и пресс-секретаря делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича.
По его словам, в Минских соглашениях говорится о запрете применения иностранных дронов. «А дроны, стоящие на вооружении украинских вооруженных сил, отнюдь не являются иностранными. Вот и всё», — отметил политик.
Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал государства, которые покупают импортное вооружение для своей армии, не упоминали производителя. В частности, он подчеркнул, что Киев не должен ассоциировать оружие, которое поставляется Турцией, с неё самой.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,5 млн+40 993 / сут.
Умерли
239 тыс.+1 158 / сут.
Выздоровели
7,4 млн+27 115 / сут.
- В Киеве не увидели нарушений Минска-2 в применении беспилотника в Донбассе
- Еще одна блогерша опубликовала фото на фоне Кремля
- Меркель сообщила о роли газа при энергетическом переходе
- США передали РФ важную информацию по кибербезопасности
- Лидеры G20 договорились высадить 1 трлн деревьев
- Маск готов продать акции Tesla ради спасения человечества от голода
- Суд оставил на свободе блогершу за фото в трусах на фоне собора
- Медведев заявил, что ситуацию с COVID-19 вскоре возьмут под контроль
- Во МХАТе Бузову упрекнули за запоздавшую рекламу спектакля с ее участием
- Фрегат «Адмирал Эссен» ВМФ России вернулся в Черное море
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru