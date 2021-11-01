В Киеве не увидели нарушений Минска-2 в применении беспилотника в Донбассе

По его словам, в Минских соглашениях говорится о запрете применения иностранных дронов. «А дроны, стоящие на вооружении украинских вооруженных сил, отнюдь не являются иностранными. Вот и всё», — отметил политик.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал государства, которые покупают импортное вооружение для своей армии, не упоминали производителя. В частности, он подчеркнул, что Киев не должен ассоциировать оружие, которое поставляется Турцией, с неё самой.

