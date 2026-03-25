15 ПУНКТОВ И «ПОДАРОК»

По данным The New York Times, США подготовили план по прекращению войны с Ираном из 15 пунктов, которые касаются, в частности, иранской ядерной программы и безопасности судоходства в Ормузском проливе, блокировка которого бьет по мировым рынкам нефти и газа.

Это, в частности, сохранение Ормузского пролива как свободной морской зоны, ограничение ракетной программы по дальности и количеству, демонтаж ядерного потенциала и запрет на обогащение ядерного материала, передача уже обогащенного материала МАГАТЭ, уничтожение ядерных объектов в Натанзе, Исфахане и Фордо, отказ от финансирования и поддержки вооруженного прокси-групп союзников Ирана на Ближнем Востоке. В обмен США готовы отменить все санкции и помочь с гражданской ядерной программой в Бушере.

План якобы передали Ирану через пакистанского посредника, которым стал командующий сухопутными войсками этой страны Сайед Асим Мунир. Утверждается, что Мунир также предложил руководству иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) провести переговоры с США в Пакистане. При этом издание отмечает, что пока не понятно, будет ли Иран вообще рассматривать этот план.

На этом фоне глава Белого дома сделал новое интригующее заявление. По его словам, США сделали Ирану «подарок», связанный с Ормузским проливом.

«Это был очень большой подарок, стоящий колоссальную сумму денег», — сказал президент США журналистам, не пояснив, о чем идет речь.

За последние несколько дней Трамп успел предъявить Ирану 48-часовой ультиматум, пригрозить уничтожением всех электростанций страны и заявить о пятидневном моратории на удары по иранским энергообъектам. Мировые СМИ гадают, верить американском лидеру или нет, однако эксперты считают, что цель громких заявлений – успокоить нефтяной рынок.

Реакцией Тегерана на бравады Трампа стало объявление о проведении 80-й волны ударов по позициям США и Израиля в ближневосточном регионе в рамках операции под названием «Правдивое обещание 4». В частности, сообщается об ударе по аэропорту Кувейта, где начался пожар.