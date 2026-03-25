«Снова одурачили?»: Мирный план США и «подарок» Трампа и не убедили Иран
Иран разрешил судоходство через Ормузский пролив «невраждебным» судам и объявил 80-ю волну ударов по позициям противников на фоне звучащих в Вашингтоне заявлений о «15 пунктах» мирного плана.
Президент США Дональд Трамп продолжает интриговать мир громкими заявлениями по Ирану. На этот раз глава Белого дома сообщил о большом «подарке» Тегерану, связанном с Ормузским проливом. Тем временем американские СМИ пишут о мирном плане Вашингтона из 15 пунктов, который якобы передали Тегерану, однако там считают сообщения о новых переговорах уловкой и продолжают атаковать «недружественные страны».
15 ПУНКТОВ И «ПОДАРОК»
По данным The New York Times, США подготовили план по прекращению войны с Ираном из 15 пунктов, которые касаются, в частности, иранской ядерной программы и безопасности судоходства в Ормузском проливе, блокировка которого бьет по мировым рынкам нефти и газа.
Это, в частности, сохранение Ормузского пролива как свободной морской зоны, ограничение ракетной программы по дальности и количеству, демонтаж ядерного потенциала и запрет на обогащение ядерного материала, передача уже обогащенного материала МАГАТЭ, уничтожение ядерных объектов в Натанзе, Исфахане и Фордо, отказ от финансирования и поддержки вооруженного прокси-групп союзников Ирана на Ближнем Востоке. В обмен США готовы отменить все санкции и помочь с гражданской ядерной программой в Бушере.
План якобы передали Ирану через пакистанского посредника, которым стал командующий сухопутными войсками этой страны Сайед Асим Мунир. Утверждается, что Мунир также предложил руководству иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) провести переговоры с США в Пакистане. При этом издание отмечает, что пока не понятно, будет ли Иран вообще рассматривать этот план.
На этом фоне глава Белого дома сделал новое интригующее заявление. По его словам, США сделали Ирану «подарок», связанный с Ормузским проливом.
«Это был очень большой подарок, стоящий колоссальную сумму денег», — сказал президент США журналистам, не пояснив, о чем идет речь.
За последние несколько дней Трамп успел предъявить Ирану 48-часовой ультиматум, пригрозить уничтожением всех электростанций страны и заявить о пятидневном моратории на удары по иранским энергообъектам. Мировые СМИ гадают, верить американском лидеру или нет, однако эксперты считают, что цель громких заявлений – успокоить нефтяной рынок.
Реакцией Тегерана на бравады Трампа стало объявление о проведении 80-й волны ударов по позициям США и Израиля в ближневосточном регионе в рамках операции под названием «Правдивое обещание 4». В частности, сообщается об ударе по аэропорту Кувейта, где начался пожар.
ФЕЙКИ И ТРЯСИНА
Официальные лица Ирана пока ничего не сообщали о переговорах с Трампом. При этом, по данным издания Axios, в Тегеране считают сообщения о «переговорах» уловкой.
«Мы не хотим, чтобы нас снова одурачили», - заявил журналистам осведомленный источник.
В Тегеране напомнили странам-посредникам, что Трамп уже дважды вводил Иран в заблуждение, отметив, что и сейчас обещания переговоров могут быть маскировкой новых атак.
Вместе с тем спикер парламента Ирана Мохаммад Багер-Галибаф назвал на днях фейком звучащие из Вашингтона заявления о переговорах с Тегераном.
«Новостные фейки используются для манипулирования финансовыми и нефтяными рынками и для избежания трясины, в которой увязли США и Израиль», - написал в соцсетях Багер-Галибаф.
Тем временем американский телеканал CNN утверждает, что Иран хочет сменить переговорщиков.
«Представители Ирана дали понять администрации Трампа, что не желают возобновлять переговоры со спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером и предпочли бы взаимодействовать с вице-президентом Джей Ди Вэнсом», - сообщают журналисты.
На этом фоне МИД Ирана официально объявил, что разрешает «невраждебным» судам проходить через Ормузский пролив. В письме странам-членам Международной морской организации отмечается, что это будет возможно «в координации с иранскими властями». Вместе с тем в МИД Исламской республики отмечают, что Иран принял «необходимые и соразмерные» меры, чтобы Ормузский пролив не могли использовать «агрессоры и их сторонники».
Американист Малек Дудаков ранее объяснил НСН, что объявленное Трампом пятидневное энергоперемирие нужно США, чтобы взять передышку и нарастить военный потенциал в регионе, а также стабилизировать нефтяные рынки, кризис на которых бьет по ценам на топливо для американцев.
США и Израиль начали наносить удары по иранской территории 28 февраля, успев убить Верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи, напоминает «Радиоточка НСН».
