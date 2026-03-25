СМИ опубликовали план США по Ирану из 15 пунктов
Вашингтон передал Тегерану проект соглашения, который охватывает ядерную программу, ракеты и безопасность в регионе, сообщает The New York Times.
План состоит из 15 пунктов. Среди основных требований США - сохранить открытым Ормузский пролив, ограничить иранскую ракетную программу, демонтировать накопленный ядерный потенциал и отказаться от создания ядерного оружия, обеспечить полный контроль МАГАТЭ, прекратить финансирование вооружённых формирований в регионе.
Со своей стороны американские власти предложил полную отмену санкций, помощь в развитии мирной атомной энергетики, гарантии от повторного введения санкций.
Издание отмечает, что посредником в переговорах выступает Пакистан. Пока неясно, готов ли Иран обсуждать план и поддерживает ли его Израиль.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран преподнес США «подарок», связанный с нефтью и газом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- СМИ: Команда Трампа добивается быстрого соглашения с Ираном
- СМИ: У россиян стали отбирать дачные участки
- Зеленский призвал Раду готовиться еще к трем годам боёв
- Кравцов: Обсуждается запрет на телефоны детям до определенного возраста
- Песков оставил без комментариев сообщения об ударах по судам РФ в Каспийском море
- Россиянок с детьми до трёх лет будут принимать на работу без испытательного срока
- Иран заявил, что Израиль и США ударили по АЭС «Бушер»
- Трамп: Иран преподнес США «подарок», связанный с нефтью и газом
- Вовлечение хуситов в конфликт на стороне Ирана может ударить по экономике Европы