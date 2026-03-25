СМИ опубликовали план США по Ирану из 15 пунктов

План состоит из 15 пунктов. Среди основных требований США - сохранить открытым Ормузский пролив, ограничить иранскую ракетную программу, демонтировать накопленный ядерный потенциал и отказаться от создания ядерного оружия, обеспечить полный контроль МАГАТЭ, прекратить финансирование вооружённых формирований в регионе.

Со своей стороны американские власти предложил полную отмену санкций, помощь в развитии мирной атомной энергетики, гарантии от повторного введения санкций.

Издание отмечает, что посредником в переговорах выступает Пакистан. Пока неясно, готов ли Иран обсуждать план и поддерживает ли его Израиль.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран преподнес США «подарок», связанный с нефтью и газом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

