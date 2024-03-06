Нарышкин заявил, что «Северные потоки» взорвали англосаксы
Российские газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» взорвали англосаксы, сообщил в эфире телеканала «Россия 1» глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
«У нас, конечно, были косвенные признаки, кто же это сделал. Хотя эти косвенные признаки показали сами авторы содеянного...», – отметил он.
Расследование о подрыве российских газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2»в Балтийском море в начале февраля прекратила шведская прокуратура. При этом генеральная прокуратура Германии продолжает расследование подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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