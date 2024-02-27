Генпрокуратура ФРГ заявила о продолжении расследования подрывов «Северных потоков»

«Я могу только сообщить, что расследование продолжается», — рассказала собеседница агентства.

В германском ведомстве не ответили на вопрос, поделились ли Швеция и Дания какими-либо выводами или материалами.

Накануне полиция Дании остановила расследование диверсии на «Северных потоках» из-за недостатка оснований для его продолжения. До этого о прекращении своего расследования объявила прокуратура Швеции. В ведомстве указали, что дело о взрывах на газопроводах не распространяется на шведскую юрисдикцию. При этом прокуратура передала материалы следствия Германии, пишет RT.

