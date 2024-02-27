Генпрокуратура ФРГ заявила о продолжении расследования подрывов «Северных потоков»
Генеральная прокуратура Германии продолжает расследование подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.
«Я могу только сообщить, что расследование продолжается», — рассказала собеседница агентства.
В германском ведомстве не ответили на вопрос, поделились ли Швеция и Дания какими-либо выводами или материалами.
Накануне полиция Дании остановила расследование диверсии на «Северных потоках» из-за недостатка оснований для его продолжения. До этого о прекращении своего расследования объявила прокуратура Швеции. В ведомстве указали, что дело о взрывах на газопроводах не распространяется на шведскую юрисдикцию. При этом прокуратура передала материалы следствия Германии, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru