Генпрокуратура ФРГ заявила о продолжении расследования подрывов «Северных потоков»

Генеральная прокуратура Германии продолжает расследование подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.

Правительство ФРГ заинтересовано в расследовании ЧП на «Северных потоках»

«Я могу только сообщить, что расследование продолжается», — рассказала собеседница агентства.

В германском ведомстве не ответили на вопрос, поделились ли Швеция и Дания какими-либо выводами или материалами.

Накануне полиция Дании остановила расследование диверсии на «Северных потоках» из-за недостатка оснований для его продолжения. До этого о прекращении своего расследования объявила прокуратура Швеции. В ведомстве указали, что дело о взрывах на газопроводах не распространяется на шведскую юрисдикцию. При этом прокуратура передала материалы следствия Германии, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
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