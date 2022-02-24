Народная милиция ЛНР перешла реку Северский Донец

Представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что силы ведомства перешли реку Северский Донец.

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По реке проходит часть линии соприкосновения между Украиной и ЛНР. По словам Филипоненко, Народная милиция «продолжает освобождать свою землю».

«Вот только что оттуда приехал, довелось ступить на землю, на которой не был восемь лет», - подчеркнул он.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ближайшая задача Народной милиции - полное освобождение своей территории.

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ФОТО: РИА Новости
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