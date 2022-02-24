ЛНР: Бригада ВСУ перешла на сторону республики
24 февраля 202213:37
Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) сообщила, что военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ добровольно сложили оружие и перешли на сторону ЛНР.
Ранее пресс-секретарь военного командования ДНР Эдуард Басурин сообщил, что два командира взвода украинской армии обратились к ДНР с просьбой о предоставлении им гуманитарного коридора.
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24 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru