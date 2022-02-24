ЛНР: Бригада ВСУ перешла на сторону республики

Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) сообщила, что военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ добровольно сложили оружие и перешли на сторону ЛНР.

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Ранее пресс-секретарь военного командования ДНР Эдуард Басурин сообщил, что два командира взвода украинской армии обратились к ДНР с просьбой о предоставлении им гуманитарного коридора.

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ФОТО: РИА Новости
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