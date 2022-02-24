Глава ЛНР ответил на вопрос, где остановится народная милиция республики
Глава самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что ближайшая задача народной милиции - полное освобождение своей территории, сообщает РИА Новости.
По его словам, нужно дойти до границ ЛНР, определённых территориями, где 12 мая 2014 года проходил референдум.
Отвечая на вопрос, остановится ли милиция на границах Луганской области, он отметил, что всё находится в руках самих украинцев.
«Тот же Харьков, та же Одесса. Пусть они сами принимают решение. Если они будут принимать решение и обратятся к нам за какой-то помощью - мы будем рассматривать эти предложения», - подчеркнул Пасечник.
Ранее президент РФ Владимир Путин в своём обращении к гражданам России заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, сообщает RT.
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