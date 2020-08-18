Найк Борзов: Белоруссии нужен человеко-любящий социальный строй
Бывший кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером, с целью провести новые президентские выборы в республике. В свою очередь, Александр Лукашенко, набравший, согласно официальным данным, наиболее количество голосов избирателей, отверг возможность перевыборов в Белоруссии.
Музыкант Найк Борзов в беседе с НСН выразил надежду, что на примере Белоруссии будет создан новый социально-ориентированный строй как пример для всего мира.
«Я очень надеюсь, что белорусский народ получит не ту модель, о которой начали говорить в последнее время, вспоминая Украину и майдан. Я очень хочу, чтобы на примере Белоруссии возник новый социально-ориентированный строй – человеко-любящий, скажем так. Пусть это будет первый пример новой системы всему миру, позитивной, доброй по отношению к обычным людям», – сказал он.
Кроме того, Найк Борзов в эксклюзивном интервью НСН поддержал идею ужесточить наказание для водителей, которые перевозят в салоне своих авто детей, будучи не в трезвом состоянии. Музыкант предложил лишать таких нарушителей еще родительских прав.
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