Найк Борзов: Белоруссии нужен человеко-любящий социальный строй

Бывший кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером, с целью провести новые президентские выборы в республике. В свою очередь, Александр Лукашенко, набравший, согласно официальным данным, наиболее количество голосов избирателей, отверг возможность перевыборов в Белоруссии.

Музыкант Найк Борзов в беседе с НСН выразил надежду, что на примере Белоруссии будет создан новый социально-ориентированный строй как пример для всего мира.