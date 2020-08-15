Группа «Би-2» и Диана Арбенина обратились к белорусам
Музыканты группы «Би-2», фронтмены которой – Лева (Егор Бортник) и Шура (Александр Уман) родились в Белоруссии, а также из землячка, лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина в соцсетях обратились к белорусам.
«Би-2» опубликовали на странице группы в Facebook видеообращение к силовикам с призывом «прекратить насилие против мирного народа». Музыканты признались, что не могут «без боли смотреть на происходящее в родной Беларуси».
«Я хочу обратиться ко всем силовым структурам от ОМОН до милиции. Парни, перестаньте избивать собственный народ и воевать с собственным народом, <...> ведь на улицу выходят дети, старики и женщины. Подумайте об этом», - сказал Шура.
Диана Арбенина призвала в своем Instagram жителей Белоруссии быть осторожнее, сообщает ТАСС.
«Мы, белорусы, добрый, щедрый, интеллигентный и, самое главное, мягкий народ. Мы никогда не были захватчиками, мы всегда созидаем. И у меня обливается кровью сердце, когда я вижу в новостях, что в моем любимом городе Минске на улицах тела погибших», - написала Арбенина.
Ранее 15 августа стало известно, что главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по телефону обсудили начавшиеся после президентских выборов протесты.
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