Глава Минздрава Белоруссии выступил с открытым письмом к протестующим
Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник выступил с открытым письмом, в котором ответил на ряд претензий со стороны протестующих и раскритиковал призывы к медикам присоединиться к забастовке.
Глава Минздрава посетовал, что разговора на улице с протестующими не получилось, потому что диалог не был нужен собравшимся. Он также подчеркнул, что во время силового подавления акций протеста силовики не использовали машины скорой помощи, а в изолятор работали не сотрудники Минздрава, а медработники пенитенциарной системы.
Караник осудил призывы ограничить работу амбулаторно-поликлинического звена и прекратить оказание плановой медпомощи из солидарности с бастующими, передаёт RT. Из-за коронавируса накопилось много работы, включая пациентов, ожидающих плановых операций и диспансеризаций, напомнил он.
«Самое обидное, распространяются эти призывы, по сути, анонимно, подло скрываясь под подписями: «белорусские медики», «врачи г. Минска» и т. д.», - отметил Караник.
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