«Не в орбите России»: Почему Сербия простила США после бомбардировок Югославии
Сербы не зацикливаются на страшных исторических событиях в истории страны, так как живут настоящим и будущим, заявил в эфире НСН политолог Вадим Самодуров.
Многие жители Сербии не зацикливаются на том, что США 24 года назад бомбили Югославию, и не таят обиду на США, сказал в беседе с НСН политолог Вадим Самодуров.
Сегодня, 24 марта, в годовщину начала вооружённой агрессии против Югославии, посол США в Сербии Кристофер Хилл выразил соболезнования семьям погибших при бомбардировках НАТО 1999 года и призвал сербов забыть свои обиды ради «лучшего будущего», что вызвало шквал критики от сербских пользователей в соцсетях. Самодуров выразил мнение, что жители Сербии немного иначе смотрят на исторические события, здраво оценивая ужас тех времен, но и с надеждой смотря в будущее.
«Понятно, что нужно помнить все те трагичные и страшные моменты, которые были, но зацикливаться на этом не надо. В этом смысле сербы, пожалуй, правильнее воспринимают то, что было и то, что у них есть сейчас. Они не зацикливаются на том, что было 24-25 лет назад. Да, это было. Да, это страшно. Страшные события в истории страны - это не повод для того, чтобы исподлобья смотреть на весь остальной мир, в том числе на США, на протяжении ещё 100-150 лет. Поэтому я не вижу ничего страшного в том, что посол США говорит такие вещи. В этом нет ничего такого, что могло бы оскорбить достоинства сербов», - разъяснил политолог.
Он пояснил, почему многим россиянам не совсем понятна реакция жителей Сербии на страшные события прошлого.
«Для России, наверное, это всё выглядит и звучит очень обидно, потому что Россия в тот момент поддерживала Сербию. А что Россия наблюдает сейчас? То, что Сербия, вопреки какой-то исторической справедливости, вопреки нашей близости и дружбе, поворачивается в сторону Запада. Да, это обидно и неприятно. Надо сказать, что здесь есть значительная «заслуга» наших политиков, наших дипломатов. Мы не смогли удержать Сербию в орбите своих интересов. Вот и всё», - объяснил Самодуров.
Сегодня, 24 марта, глава Боснии и Герцеговины Милорад Додик в своем аккаунте в Twitter напомнил о том, что Североатлантический альянс так и не понес ответственности за применение снарядов с обедненным ураном во время атаки Сербии в 1999 году.
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