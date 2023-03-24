«Не в орбите России»: Почему Сербия простила США после бомбардировок Югославии

Сегодня, 24 марта, в годовщину начала вооружённой агрессии против Югославии, посол США в Сербии Кристофер Хилл выразил соболезнования семьям погибших при бомбардировках НАТО 1999 года и призвал сербов забыть свои обиды ради «лучшего будущего», что вызвало шквал критики от сербских пользователей в соцсетях. Самодуров выразил мнение, что жители Сербии немного иначе смотрят на исторические события, здраво оценивая ужас тех времен, но и с надеждой смотря в будущее.



«Понятно, что нужно помнить все те трагичные и страшные моменты, которые были, но зацикливаться на этом не надо. В этом смысле сербы, пожалуй, правильнее воспринимают то, что было и то, что у них есть сейчас. Они не зацикливаются на том, что было 24-25 лет назад. Да, это было. Да, это страшно. Страшные события в истории страны - это не повод для того, чтобы исподлобья смотреть на весь остальной мир, в том числе на США, на протяжении ещё 100-150 лет. Поэтому я не вижу ничего страшного в том, что посол США говорит такие вещи. В этом нет ничего такого, что могло бы оскорбить достоинства сербов», - разъяснил политолог.