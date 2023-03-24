В Боснии и Герцеговине напомнили о бомбардировках НАТО сербов
Североатлантический альянс так и не понес ответственности за применение снарядов с обедненным ураном во время атаки Сербии в 1999 году. Об этом напомнил глава Боснии и Герцеговины Милорад Додик в своем аккаунте в Twitter.
Напомним, 24 марта 1999 года бомбардировки НАТО в Сербии унесли жизни свыше 2500 человек, среди них 87 детей. Их последствия выявляются медиками и сегодня.
Ранее начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов заявил, что использование боеприпасов с обедненным ураном привело к росту онкологических заболеваний у военных Североатлантического альянса, которые принимали участие в военных кампаниях в Ираке и Югославии.
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