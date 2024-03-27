На Западе заявили о планах поставить Украине миллион беспилотников

По ее словам, коалицию возглавляют Великобритания и Латвия. Заявление о планах поставки дронов премьер-министр Латвии сделала во время пресс-конференции с немецким канцлером Олафом Шольцем.

Силиня также заявила, что Россия по-прежнему является угрозой и для Украины, и для Европы, потому Евросоюз должен позаботиться о собственной защите.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что западные страны не собираются передавать Киеву дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot.

