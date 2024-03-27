На Западе заявили о планах поставить Украине миллион беспилотников
Коалиция по поставкам дронов намерена передать на Украину за год один миллион беспилотников. Об этом сообщила глава правительства Латвии Эвика Силиня, сообщило агентство РИА Новости.
По ее словам, коалицию возглавляют Великобритания и Латвия. Заявление о планах поставки дронов премьер-министр Латвии сделала во время пресс-конференции с немецким канцлером Олафом Шольцем.
Силиня также заявила, что Россия по-прежнему является угрозой и для Украины, и для Европы, потому Евросоюз должен позаботиться о собственной защите.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что западные страны не собираются передавать Киеву дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru