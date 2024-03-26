МИД Украины: Запад не хочет передавать дополнительные системы Patriot
26 марта 202405:31
Западные страны не собираются передавать Киеву дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot, сообщил в эфире телеканала «Рада» глава МИД Украины.
По словам министра, союзники готовы передать еще больше снарядов для систем ПВО других типов. Как указал дипломат, Киев продолжает вести работу, чтобы получить больше Patriot.
Ранее Россия пригрозила Японии последствиями за поставку Киеву ракет для Patriot, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МИД Украины: Запад не хочет передавать дополнительные системы Patriot
- СМИ: Выделенные Вашингтоном $300 млн для Киева потрачены еще в ноябре
- Песков: Россия должна нивелировать военный потенциал Украины
- Рогов: При ударе по Одессе уничтожено место дислокации СБУ и склад боеприпасов
- Песков: RuTube способен в перспективе конкурировать с YouTube
- Песков: Украина стала инструментом, которым Запад хочет сдержать РФ
- Боррель: ЕС поддерживает Киев ради собственных интересов
- Полиция задержала жителя Волжского, избившего пенсионерку в магазине
- Воробьев рассказал, что есть дети, потерявшие обоих родителей при теракте
- Путин заявил, что на Украине создают новый «Гитлерюгенд»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru