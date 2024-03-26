МИД Украины: Запад не хочет передавать дополнительные системы Patriot

Западные страны не собираются передавать Киеву дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot, сообщил в эфире телеканала «Рада» глава МИД Украины.

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По словам министра, союзники готовы передать еще больше снарядов для систем ПВО других типов. Как указал дипломат, Киев продолжает вести работу, чтобы получить больше Patriot.

Ранее Россия пригрозила Японии последствиями за поставку Киеву ракет для Patriot, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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