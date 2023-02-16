На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Лукашенко назвал условие для участия Белоруссии в конфликте с Украиной

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой информации Украины, тревога была объявлена в промежутке с 13:11 по 13:16 по московскому времени.

Причиной, по сообщениям местных СМИ, оказались «взлеты российских самолетов» в Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Украину виновной в провокации России на проведение специальной военной операции.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияУкраина
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