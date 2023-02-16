На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
16 февраля 202313:49
По всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой информации Украины, тревога была объявлена в промежутке с 13:11 по 13:16 по московскому времени.
Причиной, по сообщениям местных СМИ, оказались «взлеты российских самолетов» в Белоруссии.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Украину виновной в провокации России на проведение специальной военной операции.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru