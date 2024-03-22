На Украине заявили о растерянности Зеленского из-за ударов по энергообъектам

Соскин допустил, что российская армия не остановится на сегодняшних ударах, и призвал граждан Украины «готовиться к следующим дням».

Кроме того, Соскин допустил давление на украинские власти со стороны США, указав на визиты в Киев главы Военного комитета НАТО Роберта Бауэра и советника президента США Джо Байдена Джейка Салливана.

Ранее в Минобороны России сообщили, что 49 ударов стали возмездием за обстрелы российской территории украинскими войсками.

