На Украине заявили о растерянности Зеленского из-за ударов по энергообъектам

Украинский лидер Владимир Зеленский шокирован и растерян из-за атаки российских военных на энергообъекты Украины утром 22 марта. Об этом на своем YouTube-канале заявил бывший советник экс-лидера Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

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Соскин допустил, что российская армия не остановится на сегодняшних ударах, и призвал граждан Украины «готовиться к следующим дням».

Кроме того, Соскин допустил давление на украинские власти со стороны США, указав на визиты в Киев главы Военного комитета НАТО Роберта Бауэра и советника президента США Джо Байдена Джейка Салливана.

Ранее в Минобороны России сообщили, что 49 ударов стали возмездием за обстрелы российской территории украинскими войсками.

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ФОТО: Телеграм-канал Владимира Зеленского
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