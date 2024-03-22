На Украине заявили о растерянности Зеленского из-за ударов по энергообъектам
Украинский лидер Владимир Зеленский шокирован и растерян из-за атаки российских военных на энергообъекты Украины утром 22 марта. Об этом на своем YouTube-канале заявил бывший советник экс-лидера Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
Соскин допустил, что российская армия не остановится на сегодняшних ударах, и призвал граждан Украины «готовиться к следующим дням».
Кроме того, Соскин допустил давление на украинские власти со стороны США, указав на визиты в Киев главы Военного комитета НАТО Роберта Бауэра и советника президента США Джо Байдена Джейка Салливана.
Ранее в Минобороны России сообщили, что 49 ударов стали возмездием за обстрелы российской территории украинскими войсками.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru