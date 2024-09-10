На Украине заявили о ликвидации всех обслуживающих Харьков ТЭЦ

Задача украинского правительства — решить проблему энергоснабжения региона, подчеркнул глава правительства. Шмыгаль заявил, что сейчас в Харьковскую область доставляют мобильные котельные, которые генерируют по 1 МВт. Отопительный сезон в области планируется провести за счет децентрализованной генерации.

По данным Минэнерго Украины, помимо Харьковской области, в ночь на 10 сентября была поражена энергетическая инфраструктура в Черниговской, Сумской, Полтавской, Николаевской и Днепропетровской областях.

Ранее сообщалось, что Швеция выделяет 500 млн крон (49 млн долларов) на обеспечение энергоснабжения на Украине.

