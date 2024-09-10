На Украине заявили о ликвидации всех обслуживающих Харьков ТЭЦ
В результате ударов российских войск выведены из строя все обслуживающие Харьков ТЭЦ. Об этом в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщило РИА «Новости».
Задача украинского правительства — решить проблему энергоснабжения региона, подчеркнул глава правительства. Шмыгаль заявил, что сейчас в Харьковскую область доставляют мобильные котельные, которые генерируют по 1 МВт. Отопительный сезон в области планируется провести за счет децентрализованной генерации.
По данным Минэнерго Украины, помимо Харьковской области, в ночь на 10 сентября была поражена энергетическая инфраструктура в Черниговской, Сумской, Полтавской, Николаевской и Днепропетровской областях.
Ранее сообщалось, что Швеция выделяет 500 млн крон (49 млн долларов) на обеспечение энергоснабжения на Украине.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru